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КХЛ

Гендиректор "Салавата Юлаева" поддержал решение КХЛ не объявлять победителя сезона-2019/20

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Александр Курносов считает правильным решение лиги не объявлять победителей сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Такое мнение Курносов высказал ТАСС.

В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20. Лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

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"Мы считаем это решение абсолютно правильным, потому что чемпиона определить было невозможно, - сказал Курносов. - Те восемь команд, которые вышли во второй раунд, заняли 1-8-е места. Мы считаем, что это правильное решение. С нами [альтернативный вариант итогового распределения мест] не проговаривался".

На вопрос о том, может ли ЦСКА, который занял в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 первое место, считать такое решение справедливым, гендиректор "Салавата Юлаева" сказал: "Это лучше спросить у ЦСКА. Мое мнение - решение правильное, потому что чемпионат не доигран, совершенно непонятно, кто бы его выиграл".

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое. Им присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.

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КХЛ
Кудашов: победитель КХЛ должен определяться именно по итогам плей-офф
В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20
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