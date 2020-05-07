Павел Буре и Могильный вошли в список 16 лучших правых форвардов НХЛ с 1967 года

ТАСС, 7 мая. Россияне Павел Буре и Александр Могильный вошли в рейтинг 16 лучших правых нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года - с начала эры расширения лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Буре занял 11-е место в рейтинге с 59 очками по итогам голосования 13 авторов официального портала НХЛ, Могильный (29 очков) замкнул список.
Лучшим правым форвардом признан Яромир Ягр (204). Второе и третье места заняли канадцы Майк Босси (187) и Ги Лефлер (178) соответственно. Из действующих игроков в рейтинг вошел только нападающий "Чикаго" Патрик Кейн - седьмое место со 111 очками. Из россиян к включению в рейтинг был близок Никита Кучеров (16) из "Тампы-Бэй".
Буре выступал в НХЛ за "Ванкувер", "Флориду" и "Рейнджерс". В регулярных чемпионатах он провел 702 игры и набрал 779 очков (437 шайб и 342 результативные передачи), в среднем набирая за игру 1,11 очка, что является четвертым показателем среди правых нападающих в истории лиги. В своих первых двух сезонах он забросил по 60 шайб, после этого россиянин трижды превышал отметку в 50 шайб за сезон. В 1992 году Буре был признан лучшим новичком НХЛ, дважды он становился лучшим снайпером сезона.
Могильный выступал в НХЛ за "Баффало", "Ванкувер", "Нью-Джерси", с которым в 2000 году завоевал Кубок Стэнли, и "Торонто". В 990 матчах он набрал 1032 очка (473+559). В сезоне-1992/93 в составе "Баффало" Могильный забросил 72 шайбы и набрал 127 очков - этот бомбардирский рекорд среди россиян продержался до 2019 года, когда его побил Кучеров (128). Всего Могильный дважды превысил отметку в 100 очков за сезон, также он дважды забрасывал более 50 шайб в регулярном чемпионате.
Ранее подобные рейтинги были составлены и для игроков других амплуа. Лучшим вратарем был назван канадец Мартин Бродер - трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси", лучшим защитником - еще один игрок из Канады Бобби Орр, выигравший два Кубка Стэнли в составе "Бостона". Лучшим центральным нападающим был признан канадец Уэйн Гретцки, на его счету четыре выигранных Кубка Стэнли в составе "Эдмонтона". В списке левых форвардов первое место занял Александр Овечкин, являющийся лучшим снайпером и бомбардиром в истории лиги среди россиян.