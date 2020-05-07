Павел Буре и Могильный вошли в список 16 лучших правых форвардов НХЛ с 1967 года

ТАСС, 7 мая. Россияне Павел Буре и Александр Могильный вошли в рейтинг 16 лучших правых нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года - с начала эры расширения лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Буре занял 11-е место в рейтинге с 59 очками по итогам голосования 13 авторов официального портала НХЛ, Могильный (29 очков) замкнул список.

Лучшим правым форвардом признан Яромир Ягр (204). Второе и третье места заняли канадцы Майк Босси (187) и Ги Лефлер (178) соответственно. Из действующих игроков в рейтинг вошел только нападающий "Чикаго" Патрик Кейн - седьмое место со 111 очками. Из россиян к включению в рейтинг был близок Никита Кучеров (16) из "Тампы-Бэй".