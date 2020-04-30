Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим НХЛ с 1967 года

ТАСС, 30 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года - с начала эры расширения лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Рейтинг был составлен экспертами сайта nhl.com из 16 крайних нападающих, играющих на левом фланге. Сообщается, что решение отдать первое место Овечкину было почти единогласным - 12 из 13 экспертов проголосовали за 34-летнего россиянина.

На втором месте в рейтинге расположился канадец Люк Робитайл, на третьем - его соотечественник Брендан Шэнахэн. В рейтинге также оказался еще один российский хоккеист - нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук, который занял 12-е место.