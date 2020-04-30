Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим НХЛ с 1967 года

ТАСС, 30 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года - с начала эры расширения лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Рейтинг был составлен экспертами сайта nhl.com из 16 крайних нападающих, играющих на левом фланге. Сообщается, что решение отдать первое место Овечкину было почти единогласным - 12 из 13 экспертов проголосовали за 34-летнего россиянина.
На втором месте в рейтинге расположился канадец Люк Робитайл, на третьем - его соотечественник Брендан Шэнахэн. В рейтинге также оказался еще один российский хоккеист - нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук, который занял 12-е место.
В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48+19) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.
Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).