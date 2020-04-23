"Вашингтон" выставил на аукцион клюшку Овечкина

ТАСС, 23 апреля. Клюшка российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина выставлена на аукцион. Об этом сообщается на сайте торгов.

Аукцион продлится до 1 мая, все вырученные средства будут направлены на оплату питания медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции.

Начальная цена клюшки Овечкина составляет $800, также на торги выставлена клюшка еще одного российского форварда команды Евгения Кузнецова, стартовая цена лота составляет $500. Подписанная форвардом команды Ильей Ковальчуком шайба выставлена на аукцион, начальная цена была $50, на данный момент она составляет $75.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Россиянин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).