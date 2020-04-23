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Влияние коронавируса на спорт

"Вашингтон" выставил на аукцион клюшку Овечкина

Все вырученные средства пойдут на оплату питания медицинских сотрудников
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 апреля. Клюшка российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина выставлена на аукцион. Об этом сообщается на сайте торгов.

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Аукцион продлится до 1 мая, все вырученные средства будут направлены на оплату питания медицинских сотрудников, которые борются с пандемией коронавирусной инфекции.

Начальная цена клюшки Овечкина составляет $800, также на торги выставлена клюшка еще одного российского форварда команды Евгения Кузнецова, стартовая цена лота составляет $500. Подписанная форвардом команды Ильей Ковальчуком шайба выставлена на аукцион, начальная цена была $50, на данный момент она составляет $75.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Россиянин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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