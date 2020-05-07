Завершившая карьеру Шарапова 12 раз была проверена на допинг в 2019 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные ТАСС пресс-службой Международной федерации тенниса (ITF).

Шарапова в сезоне-2019 дважды сдавала допинг-пробы во время турниров и десять раз проходила внесоревновательный допинг-контроль. Самой тестируемой российской теннисисткой 2019 года стала Екатерина Александрова, сдавшая 27 проб (8+19), второе место заняла Анна Блинкова - 26 (11+15), третьей стала Дарья Касаткина - 25 (8+17). Самой тестируемой ITF теннисисткой мира стала словачка Виктория Кузмова, сдавшая в прошлом году 34 допинг-пробы.