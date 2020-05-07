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Летние олимпийские виды спорта

Глава Екатеринбурга утвердил состав городского оргкомитета Универсиады-2023

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Состав городского организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году утвержден главой города Александром Высокинским. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

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"Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил своим постановлением состав организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году", - говорится в сообщении.

В состав оргкомитета вошли представители органов власти, органов правопорядка, войск национальной гвардии, МЧС России, органов Роспотребнадзора, депутаты городской Думы и представители крупнейшего в округе Уральского федерального университета. Комитет возглавил сам Высокинский.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Летние олимпийские виды спорта
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