Глава Екатеринбурга утвердил состав городского оргкомитета Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Состав городского организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году утвержден главой города Александром Высокинским. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил своим постановлением состав организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году", - говорится в сообщении.

В состав оргкомитета вошли представители органов власти, органов правопорядка, войск национальной гвардии, МЧС России, органов Роспотребнадзора, депутаты городской Думы и представители крупнейшего в округе Уральского федерального университета. Комитет возглавил сам Высокинский.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.