Александр Медведев: КХЛ действовала по регламенту, не став объявлять победителя сезона

В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20. Лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) действовало в рамках регламента, решив не объявлять победителя сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев.

"Лига приняла такое решение. О Кубке Гагарина и говорить нечего, потому что он завоевывается в финальном матче, которого не будет. Что касается чемпиона России, решение тоже логично, потому что по регламенту им у нас становится лучший российский клуб розыгрыша Кубка Гагарина. КХЛ действовала строго по регламенту", - сказал Медведев.

"Какие-то другие варианты, когда какой-то клуб объявили бы чемпионом, девальвировали бы и саму победу, и звание в целом. Так что решение логично. Жалко, конечно, обидно и досадно, но ничего не поделаешь", - отметил член совета директоров СКА.

Также Медведев выразил надежду на то, что сезон-2020/21 начнется в привычные для КХЛ сроки. "Дай бог, чтобы сезон начался вовремя. Конечно, хотелось бы, чтобы он начался со зрителями, но для этого все и каждый должны придерживаться ограничений, которые действуют сегодня. И если будут послабления, не выходить за рамки этих "льгот", - добавил собеседник агентства.

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое. Им присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.