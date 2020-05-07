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КХЛ

Крикунов: решение КХЛ не выявлять чемпиона является обдуманным

Главный тренер "Динамо" считает такое решение лиги правильным

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имела достаточно времени для того, чтобы принять решение не определять победителя прошедшего сезона. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов.

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В четверг КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20. Лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

"Решение же не было скоропалительным - было достаточно времени, чтобы продумать. Наверное, его можно назвать правильным", - сказал Крикунов.

"Динамо" в первом раунде Кубка Гагарина обыграло "Спартак" со счетом 4-2 в серии. "Хотелось, конечно, играть дальше, но обстоятельства выше наших желаний", - подчеркнул Крикунов.

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое. Им присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.

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