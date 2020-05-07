СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Антипиным

Соглашение между Антипиным и СКА рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Антипин выступал за магнитогорский "Металлург". В прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, 27-летний защитник провел 65 матчей, набрав 19 очков (5 шайб + 14 голевых передач). Всего на его счету 471 игра в КХЛ, причем он появлялся на льду только в составе "Металлурга", за это время он набрал 184 очка (69+115). В 2014 и 2016 годах Антипин в составе магнитогорского клуба становился обладателем Кубка Гагарина.

Антипин имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он провел 47 игр в составе "Баффало", сделав 10 результативных передач. Вместе со сборной России защитник стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года, а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств в 2016 и 2017 году.

Пресс-служба "Металлурга" сообщает, что клуб заключил двухлетний контракт с 30-летним российским защитником Михаилом Пашниным. В прошлом сезоне КХЛ он выступал за уфимский "Салават Юлаев" и провел 60 матчей, набрав 12 очков (2+10). Ранее он играл в КХЛ за ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина по итогам сезона-2018/19. "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал Пашнина на драфте НХЛ в 2009 году в седьмом раунде под общим 199-м номером, однако в НХЛ россиянин так ни разу и не сыграл.