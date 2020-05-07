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Зимние олимпийские виды спорта

Эксперт: ответственность за будущее Трусовой лежит прежде всего на ее родителях

По мнению российского тренера Инны Гончаренко, родители в фигурном катании часто хотят повышенного внимания целого комплекса специалистов к их ребенку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ответственность за решение о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко должны нести прежде всего родители, но в этом поступке нет ничего удивительного. Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер Инна Гончаренко.

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В среду Плющенко в разговоре с ТАСС сообщил о переходе спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Тутберидзе.

"Родители прежде всего должны быть помощниками своему ребенку, если они приняли такое решение, они берут на себя ответственность за происходящее. В нашем виде спорта родители несколько подвержены звездной болезни своих детей, плюс накладываются родительские амбиции. Они хотят, чтобы к их ребенку было индивидуальное, повышенное внимание не одного, а целого комплекса специалистов, и считают, что это даст шикарный результат. Нам остается ждать и смотреть, что будет дальше, из партера", - сказала Гончаренко.

"Тема контракта поднималась в других интервью. В том, что люди этого хотят, нет ничего удивительного. Люди хотят для своего ребенка побольше и пораньше. Это и есть испытание медными трубами", - считает тренер.

Фигуристка вместе с другими воспитанницами Тутберидзе Анной Щербаковой и Аленой Косторной дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2019/20. На ее счету две золотые награды юниорских чемпионатов мира и победа в финале юниорской серии Гран-при. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовые награды на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при. Трусовой принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

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