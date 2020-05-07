Без чемпиона. КХЛ не стала определять победителя сезона-2019/20

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг сообщила о том, что победитель плей-офф в сезоне-2019/20 определяться не будет. Вышедшим в 1/4 финала восьми командам присуждено единое место с первого по восьмое.

Кубок Гагарина стартовал с 1 марта, команды сыграли только первый раунд. Об отказе от участия в турнире из-за пандемии коронавируса 14 марта объявил вышедший в 1/4 финала финский "Йокерит", а через два дня это сделал другой участник второго раунда - казахстанский "Барыс". В обоих случаях на решение клубов повлияла позиция властей, которые закрывали границы стран, и команды в случае выезда в Россию не смогли бы вернуться домой. Из-за запрета же столичных властей на проведение в том числе спортивных мероприятий московские "Спартак" и "Динамо" шестой матч серии на "ЦСКА-Арене" провели при пустых трибунах.

Лига же сначала сообщила о приостановке сезона на неделю, а 17 марта было объявлено, что КХЛ вместе с Российской премьер-лигой и баскетбольной Единой лигой ВТБ приостановила соревнования до 10 апреля. Позднее предложение о завершении сезона без определения победителя озвучил "Ак Барс". По словам президента КХЛ Алексея Морозова, лига обсуждала вариант с проведением среди оставшихся команд турнира с групповым раундом, в том числе и с приглашением "Локомотива" и "Металлурга", выбывших в 1/8 финала. Однако 25 марта КХЛ сообщила о досрочном завершении турнира - теоретически возобновить сезон можно только в июне, однако уже в июле клубы должны начать подготовку к сезону-2020/21.

В четверг лига объявила о том, что не станет объявлять чемпиона и призеров досрочно завершившегося сезона. "Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей, но, несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина, именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке", - приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова. Кроме "Барыса", "Йокерита" и "Динамо", в 1/4 финала также пробились обладатель Кубка Гагарина прошлого года ЦСКА, СКА и "Сибирь".

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За 12 лет истории КХЛ это первый сезон, в котором не был определен победитель плей-офф и чемпион России. Поправка в регламент об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России для определения чемпиона и призеров страны, будет вынесена для утверждения советом директоров лиги.

"Думаю, что решение правильное. Чемпион должен определяться по итогам плей-офф. Все случившееся было таким неожиданным, поэтому надо было все останавливать, как есть", - сказал ТАСС главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов.

Он отметил, что если бы чемпион определялся по итогам регулярного сезона, то у команд была бы другая тактика на сезон. Единственный раз за всю историю лиги победитель чемпионата России по итогам "гладкого" сезона определялся в 2015 году - победу тогда праздновал ЦСКА.