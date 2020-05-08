Хоккеист Якупов обменян из СКА в "Витязь"

Контракт 26-летнего Якупова со СКА был рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне Якупов принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Наиль Якупов обменян из санкт-петербургского СКА в подмосковный "Витязь". Об этом ТАСС сообщил отец игрока Раил Якупов.

"Нам сообщили, что Наиль будет выступать за "Витязь". Условий обмена не знаю, нас просто поставили перед фактом, что будем играть за "Витязь", - сказал Раил Якупов.

Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года. В НХЛ он провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

В КХЛ Якупов выступал за СКА с 2018 года. В сезоне-2012/13 он защищал цвета "Нефтехимика".