Хоккеист Якупов обменян из СКА в "Витязь"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Наиль Якупов обменян из санкт-петербургского СКА в подмосковный "Витязь". Об этом ТАСС сообщил отец игрока Раил Якупов.
Контракт 26-летнего Якупова со СКА был рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне Якупов принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач.
"Нам сообщили, что Наиль будет выступать за "Витязь". Условий обмена не знаю, нас просто поставили перед фактом, что будем играть за "Витязь", - сказал Раил Якупов.
Якупов был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года. В НХЛ он провел 350 матчей за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо", в которых набрал 136 (62+74) очков. В составе сборной России форвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.
В КХЛ Якупов выступал за СКА с 2018 года. В сезоне-2012/13 он защищал цвета "Нефтехимика".