Колосков считает логичным решение ФИФА о разрешении пяти замен в матчах после пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла логичное решение, разрешив проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые завершатся до 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах турниров, которые завершатся до 2020 года

В пятницу ФИФА разрешила проводить пять замен в матчах турниров, которые завершатся в 2020 году, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

"Это мотивировано тем, что будет более жесткий соревновательный график. Чтобы людей не подвергать стрессам и травмам, это решение выглядит очень логичным. Я его поддерживаю и считаю, что это правильно", - сказал Колосков.

Решение о том, следует ли применять эту временную поправку, остается на усмотрение организаторов каждого отдельного соревнования. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА на более позднем этапе определят, нужно ли продлевать эту временную поправку.