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Влияние коронавируса на спорт

НХЛ не будет проводить выставочные матчи в Европе в 2020 году

Традиционные игры отменены из-за коронавируса

ТАСС, 8 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков лиги (NHLPA) приняли решение отложить на неопределенный срок выставочные матчи, запланированные на 2020 год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу NHLPA.

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"NHLPA и НХЛ продолжают ратовать за присутствие лиги на международной арене. Мы надеемся, что наши зарубежные болельщики поймут необходимость отложить международные матчи 2020 года. Но мы обязательно вернемся к их проведению в 2021 году", - говорится в заявлении.

НХЛ планировала в октябре 2020 года провести матч между "Бостоном" и "Нэшвилом" в Праге, "Колорадо" и "Коламбус" осенью должны были дважды сыграть в Хельсинки.

Нынешний сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 3,8 млн человек, свыше 260 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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