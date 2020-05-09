Футболист "Уфы" Тилль считает, что чемпионат России не будет возобновлен

ТАСС, 9 мая. Чемпионат России по футболу не будет возобновлен после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал полузащитник "Уфы" Оливье Тилль, комментарий которого приводит люксембургское издание Mental .

Нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Вопрос о возобновлении чемпионата будет рассмотрен на заседании исполкома РФС 15 мая.

"Лично я не думаю, что удастся возобновить сезон. В больших городах много случаев заражения. Некоторым игрокам было разрешено вернуться домой, и неизвестно, смогут ли они вернуться в Россию. На мой взгляд, возобновлять сезон нет смысла, осталось восемь матчей", - сказал Тилль.

Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Уфа" занимает девятое место, набрав 27 очков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,9 млн человек, более 274 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 мая, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 человека.