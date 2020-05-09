Бывший тренер сборной Чехии Ржига подтвердил, что ведет переговоры с клубом КХЛ "Барыс"

ТАСС, 9 мая. Бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига находится в стадии переговоров с казахстанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс". Комментарий тренера приводит Федерация хоккея Чехии.

5 мая было объявлено, что Филип Пешан сменил 61-летнего Ржигу в должности главного тренера сборной Чехии. Бывший главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка 2 мая был назначен наставником ярославского "Локомотива".

"Идут переговоры с "Барысом", дальнейшая информация появится позднее. Есть и другие кандидаты, я не единственный в этом списке, посмотрим, что получится. Пока не могу сказать больше", - заявил Ржига.

Предполагается, что чешский специалист будет совмещать должности главного тренера в "Барысе" и сборной Казахстана.

Ранее Ржига возглавлял ряд клубов Континентальной хоккейной лиги - московский "Спартак", подмосковный "Атлант", петербургский СКА, омский "Авангард" и братиславский "Слован".