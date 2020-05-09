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75-летие Победы

Футболисты Головин, Оздоев и Соболев примут участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

Также в онлайн-шествии примут участие игроки молодежной российской сборной
Александр Головин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Головин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной России Александр Головин, Магомед Оздоев и Александр Соболев примут участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Оздоев, Головин и Соболев примут участие в онлайн-акции "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.

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Также в онлайн-шествии примут участие игроки молодежной российской сборной - защитник чешского клуба "Млада Болеслав" Алексей Татаев, полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, защитник "Сочи" Никита Калугин, полузащитник "Уфы" Артем Голубев, нападающая женской сборной России София Шишкина и член женской сборной России по пляжному футбола Анна Чернякова.

В этом году акция "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса состоится в онлайн-режиме. Для участия в ней уже зарегистрировались около 2 млн человек. Онлайн-шествие "Бессмертного полка" покажут на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах, на портале "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru и www.polk.press). Организаторы отмечают, что трансляция продлится несколько дней.

По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

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