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Гаджиев: Фергюсон может победить Гейджи удушающим приемом на турнире UFC

Промоутер считает, что шансы Фергюсона на победу составляют 60%

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон будет фаворитом в поединке за титул "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против соотечественника Джастина Гейджи. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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"Тони - фаворит, потому что тренировочный лагерь у него был длиннее, - сказал Гаджиев. - Думаю, что он, наверное, может выиграть удушающим [приемом] в поздних раундах. Я не считаю Фергюсона явным фаворитом, где-то 60 на 40. Гейджи мне очень нравится, он может взять своим напором".

"Но Фергюсон - слишком закаленный боец", - добавил собеседник агентства.

Бой Фергюсон - Гейджи пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в американском городе Джексонвилл. Победитель поединка должен встретиться с чемпионом организации в этом весе Хабибом Нурмагомедовым. Накануне у одного из участников турнира - Роналдо Соузы - был выявлен коронавирус. При этом руководство UFC сообщило, что турнир остается в силе и не будет отменен.

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