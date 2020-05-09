Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гейджи на турнире UFC

"Я думаю, Фергюсон (выиграет), потому что Гейджи устает. А Фергюсон - нет. Если Гейджи его не вырубит и не выбьет из него все, то устанет", - сказал Нурмагомедов.

"Я сидел на пресс-конференции и этого человека (Фергюсона) понять не мог, он одно с другим не связывает", - добавил собеседник агентства.

Бой Фергюсон - Гейджи пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в американском городе Джексонвилл. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, а победитель поединка должен встретиться с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Накануне у одного из участников турнира - Жакаре Соузы - был выявлен коронавирус. При этом руководство UFC сообщило, что турнир остается в силе и не будет отменен.