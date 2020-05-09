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ММА

Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гейджи на турнире UFC

Поединок пройдет в ночь на воскресенье в американском городе Джексонвилл
Умар Нурмагомедов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Умар Нурмагомедов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон победит соотечественника Джастина Гейджи в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.

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"Я думаю, Фергюсон (выиграет), потому что Гейджи устает. А Фергюсон - нет. Если Гейджи его не вырубит и не выбьет из него все, то устанет", - сказал Нурмагомедов.

"Я сидел на пресс-конференции и этого человека (Фергюсона) понять не мог, он одно с другим не связывает", - добавил собеседник агентства.

Бой Фергюсон - Гейджи пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в американском городе Джексонвилл. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, а победитель поединка должен встретиться с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Накануне у одного из участников турнира - Жакаре Соузы - был выявлен коронавирус. При этом руководство UFC сообщило, что турнир остается в силе и не будет отменен.

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