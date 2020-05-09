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Эксперт: Гейджи может нокаутировать Фергюсона в поединке UFC

По словам спарринг-партнера Гейджи Тофика Мусаева, Фергюсон может поплатиться за малейшую ошибку

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Американский боец Джастин Гейджи может нокаутировать Тони Фергюсона в поединке за титул "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение ТАСС высказал спарринг-партнер Гейджи Тофик Мусаев.

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"У Гейджи большие шансы, он может его разнести. Он нокаутер, и у него очень хороший удар. Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гейджи его нокаутирует", - сказал Мусаев.

Бой Фергюсон - Гейджи пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в американском городе Джексонвилл. Победитель поединка должен встретиться с чемпионом организации в этом весе Хабибом Нурмагомедовым. Накануне у одного из участников турнира, Роналдо Соузы, был выявлен коронавирус. Тем не менее руководство UFC сообщило, что турнир не будет отменен.

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