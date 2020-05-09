Эксперт: Гейджи может нокаутировать Фергюсона в поединке UFC

"У Гейджи большие шансы, он может его разнести. Он нокаутер, и у него очень хороший удар. Если Фергюсон допустит малейшую ошибку, то Гейджи его нокаутирует", - сказал Мусаев.

Бой Фергюсон - Гейджи пройдет в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в американском городе Джексонвилл. Победитель поединка должен встретиться с чемпионом организации в этом весе Хабибом Нурмагомедовым. Накануне у одного из участников турнира, Роналдо Соузы, был выявлен коронавирус. Тем не менее руководство UFC сообщило, что турнир не будет отменен.