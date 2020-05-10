Олимпийский чемпион и чемпион UFC Сехудо завершил карьеру

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо завершил спортивную карьеру, чтобы заняться семьей. Об этом он заявил сразу после боя на турнире UFC 249.

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33-летний американец победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Я завершил карьеру. Я хочу заняться семьей", - сказал Сехудо.

Сехудо является олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года. Он также был чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Всего на его счету 16 побед и два поражения в ММА.