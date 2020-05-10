{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Олимпийский чемпион и чемпион UFC Сехудо завершил карьеру

В воскресенье он победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона в легчайшем весе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо завершил спортивную карьеру, чтобы заняться семьей. Об этом он заявил сразу после боя на турнире UFC 249.

На эту тему
Генри Сехудо защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Доминика Круза

33-летний американец победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Я завершил карьеру. Я хочу заняться семьей", - сказал Сехудо.

Сехудо является олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года. Он также был чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Всего на его счету 16 побед и два поражения в ММА.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
ММА
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова
Американский боец завоевал временный титул UFC в легком весе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС