Нурмагомедов назвал впечатляющим выступление Гейджи на турнире UFC

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи провел впечатляющий поединок против соотечественника Тони Фергюсона в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение в Twitter высказал чемпион UFС в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с Нурмагомедовым.