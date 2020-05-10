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ММА

Нурмагомедов назвал впечатляющим выступление Гейджи на турнире UFC

Американец победил Тони Фергюсона и завоевал временный титул UFC в легком весе
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи провел впечатляющий поединок против соотечественника Тони Фергюсона в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение в Twitter высказал чемпион UFС в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с Нурмагомедовым.

"Джастин, это было так впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой", - написал Нурмагомедов.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

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