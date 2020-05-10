Нурмагомедов назвал впечатляющим выступление Гейджи на турнире UFC

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи провел впечатляющий поединок против соотечественника Тони Фергюсона в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение в Twitter высказал чемпион UFС в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.
В воскресенье Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь Гейджи должен встретиться в титульном бою с Нурмагомедовым.
@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020
"Джастин, это было так впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой", - написал Нурмагомедов.
Изначально соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.
Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.