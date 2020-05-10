Гейджи заявил, что хочет провести поединок с Нурмагомедовым

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи заявил, что ждет только одного поединка - с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий Гейджи приводит портал MMAFighting .

В воскресенье Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою за временный титул UFC.

"Я жду настоящего пояса. Хабиб - лучший в мире. Я работаю с четырех лет ради таких испытаний и рад представлять США против лучшего бойца Дагестана или России. У него в активе 28 побед в 28 боях, я не хочу другой задачи, хочу драться с ним", - сказал Гейджи.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.