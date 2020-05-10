{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Гейджи заявил, что хочет провести поединок с Нурмагомедовым

В воскресенье американец победил соотечественника Тони Фергюсона в бою за временный титул UFC в легком весе
Джастин Гейджи AP Photo/Gregory Payan
Описание
Джастин Гейджи
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи заявил, что ждет только одного поединка - с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий Гейджи приводит портал MMAFighting.

На эту тему
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова

В воскресенье Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою за временный титул UFC.

"Я жду настоящего пояса. Хабиб - лучший в мире. Я работаю с четырех лет ради таких испытаний и рад представлять США против лучшего бойца Дагестана или России. У него в активе 28 побед в 28 боях, я не хочу другой задачи, хочу драться с ним", - сказал Гейджи.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.

Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
ММА
Шлеменко: Фергюсону не нужно завершать карьеру
В воскресенье американец проиграл соотечественнику Джастину Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде в бою за временный титул UFC
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС