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Эксперт: Фергюсон может встретиться с Нурмагомедовым только после победы над Макгрегором

В воскресенье американец проиграл соотечественнику Джастину Гейджи в бою за временный титул UFC в легком весе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон может провести поединок с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым только в случае победы над ирландцем Конором Макгрегором. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер Камил Гаджиев.

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Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова

В воскресенье Гейджи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и стал временным чемпионом организации. Планируется, что следующий бой Гейджи проведет против обладателя полноценного титула Нурмагомедова. Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, однако он не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса, а позднее и сам турнир был перенесен.

"Бой Тони с Хабибом еще может быть. Но для этого Тони нужно победить Конора Макгрегора, а то и добиться двух побед. Это не раньше, чем через год-полтора", - сказал Гаджиев.

36-летний Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения.

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Американец победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде
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