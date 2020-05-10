СМИ: "Наполи" планирует приобрести Азмуна за €15 млн на замену Мертенсу

ТАСС, 10 мая. Итальянский "Наполи" планирует приобрести у российского "Зенита" иранского нападающего Сердара Азмуна в случае ухода бельгийца Дриса Мертенса. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport .

По информации источника, "Наполи" наладил первые контакты с "Зенитом", полноценные переговоры с петербургской стороной начнутся после появления ясности в ситуации с Мертенсом, который может покинуть клуб в межсезонье. Итальянский клуб рассматривает переход 25-летнего иранца за €15 млн.

Азмун провел в текущем сезоне 29 матчей за "Зенит" в разных турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года. Он представляет петербургский клуб с февраля 2019 года, также в России он выступал за казанский "Рубин" и "Ростов". В составе "Зенита" он стал чемпионом России сезона-2018/19.

За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.