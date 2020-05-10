Боец Стерлинг хочет провести с Яном поединок за вакантный титул UFC

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту организовать поединок между ним и россиянином Петром Яном за вакантный титул организации в легчайшем весе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter .

В воскресенье американец Генри Сехудо после победы над соотечественником Домиником Крузом объявил о завершении карьеры, освободив титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Уайт заявил, что одним из претендентов станет россиянин Петр Ян, его соперник будет определен в течение следующей недели.

"Дэйна Уайт, у тебя есть два "зверя", готовых организовать настоящее шоу за вакантный титул в легчайшем весе. Петр Ян, я знаю, что ты хочешь этого так же, как и я. Я готов в любое время", - написал Стерлинг.

В активе американца 18 побед и три поражения. На счету Яна 14 побед и одно поражение.