{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Стерлинг хочет провести с Яном поединок за вакантный титул UFC

Соперник россиянина будет определен в течение следующей недели.

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту организовать поединок между ним и россиянином Петром Яном за вакантный титул организации в легчайшем весе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

На эту тему
UFC вернулся сенсацией. Гейджи стал новым соперником Хабиба Нурмагомедова

В воскресенье американец Генри Сехудо после победы над соотечественником Домиником Крузом объявил о завершении карьеры, освободив титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Уайт заявил, что одним из претендентов станет россиянин Петр Ян, его соперник будет определен в течение следующей недели.

"Дэйна Уайт, у тебя есть два "зверя", готовых организовать настоящее шоу за вакантный титул в легчайшем весе. Петр Ян, я знаю, что ты хочешь этого так же, как и я. Я готов в любое время", - написал Стерлинг.

В активе американца 18 побед и три поражения. На счету Яна 14 побед и одно поражение.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
КХЛ
Лучший бомбардир клуба КХЛ "Адмирал" Бакош стал игроком "Спартака"
Соглашение с форвардом рассчитано на два сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС