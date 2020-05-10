UFC вернулся сенсацией. Гейджи стал новым соперником Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над соотечественником Тони Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США). Соревнование прошло на фоне пандемии коронавируса во всем мире. Власти штата Флорида и атлетическая комиссия разрешили проведение турнира при соблюдении определенных правил и ежедневной сдаче необходимых медицинских тестов.

Гейджи стал обязательным претендентом на поединок с обладателем полноценного чемпионского титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Американец доминировал на протяжении всего поединка, не бросаясь вперед и работая комбинационно. Фергюсон несколько раз был на грани нокаута, однако ему удавалось избегать больших повреждений. В пятом раунде рефери Херб Дин принял решение остановить поединок из-за опасений за состояние здоровья Фергюсона. "Я жду настоящего пояса. Хабиб - лучший в мире. Я работаю с четырех лет ради таких испытаний и рад представлять США против лучшего бойца Дагестана или России. У него в активе 28 побед в 28 боях, я не хочу другой задачи, хочу драться с ним", - сказал Гейджи после поединка. Нурмагомедов назвал впечатляющим выступление Гейджи в бою с Фергюсоном. Ранее россиянин заявлял, что мог бы провести следующий поединок в августе или сентябре. Бой может пройти в США или ОАЭ. Победа Олейника и титул для Яна Российский боец Алексей Олейник был единственным представителем страны на турнире UFC 249. Он приехал в Джексонвилл на машине, а перед самим турниром вместе с женой Татьяной сдал все необходимые тесты, в том числе на выявление коронавируса. Тест одного из участников UFC 249, бразильца Роналдо Соузы, дал положительный результат на коронавирус, его бой был отменен. Позднее выяснилось, что соперник Олейника бразилец Фабрисио Вердум контактировал с Соузой. "Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да - опасался", - сказал Олейник ТАСС.

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Россиянин начал активно поединок, доминировал в первом раунде. Оставшиеся две пятиминутки прошли с переменным успехом. Олейник старался наносить много ударов и практически не использовал традиционную для себя борьбу. В итоге судьи отдали Олейнику победу раздельным решением. Важнейшим событием стало объявление о завершении карьеры чемпиона UFC в легчайшем весе американца Генри Сехудо, который сообщил о своем уходе сразу после победы над соотечественником Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде. За вакантный титул теперь поспорит россиянин Петр Ян. "Очень рад, если следующий мой бой будет за пояс, - сказал Ян ТАСС. - Я говорил, что мне не важно, с кем драться, мне не важно, кто будет претендентом, мне важна сама цель, сам пояс, я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC, мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс". Соперник Яна будет определен в течение следующей недели. Гейджи будет опасен, Ян заслужил титул Гейджи будет опасен для Нурмагомедова, считает промоутер Камил Гаджиев. "Бой с Гейджи будет примерно похож на поединок с [Конором] Магрегором, - сказал Гаджиев ТАСС. - Опасность будет каждый раз в начале раунда, поскольку Гейджи плотно бьет и идет вперед. Но как только Хабиб будет переводить бой в партер, то сразу же будет доминировать. Вопрос только в том, сумеет ли Хабиб перевести раньше, чем в него попадут".

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