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ММА

Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

Обладатель титула UFC в легчайшем весе Генри Сехудо победил в воскресенье Доминика Круза и объявил о завершении карьеры
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 10 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет бой за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом на онлайн-конференции заявил президент организации Дэйна Уайт.

В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Ян должен был провести бой с бразильцем Марлоном Мораесом.

"Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели", - сказал Уайт.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.

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