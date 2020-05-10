Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

ТАСС, 10 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет бой за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом на онлайн-конференции заявил президент организации Дэйна Уайт.

В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Ян должен был провести бой с бразильцем Марлоном Мораесом.

"Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели", - сказал Уайт.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.