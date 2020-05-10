Лучший бомбардир клуба КХЛ "Адмирал" Бакош стал игроком "Спартака"

ТАСС, 10 мая. Словацкий нападающий Мартин Бакош подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два сезона.

В прошлом сезоне Бакош выступал за владивостокский "Адмирал", который из-за пандемии коронавируса вынужден пропустить следующий чемпионат. Бакош стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, записав на свой счет 42 очка (19 голов + 23 передачи) в 61 матче регулярного чемпионата.

Также "Бакош" выступал за чешский клуб "Били Тигржи", в КХЛ, помимо "Адмирала", он представлял братиславский "Слован", пекинский "Куньлунь" и "Сочи". В Американской хоккейной лиге Бакош выступал за фарм-клуб "Бостона" - "Провиденс".