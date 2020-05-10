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ММА

Тактаров: причиной поражения Фергюсона в бою с Гейджи мог стать возраст

36-летний американец проиграл соотечественнику техническим нокаутом в пятом раунде
Олег Тактаров Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Олег Тактаров
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон не был полностью готов к поединку с соотечественником Джастином Гейджи, возраст мог сыграть против него. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

Гейджи одержал победу техническим нокаутом над Фергюсоном в бою за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата, бой в легкой весовой категории (до 70,3 кг) был остановлен в пятом раунде. Турнир UFC 249 прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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"Гейджи сегодня был собран, молодец. Фергюсон не нашел к нему подхода и сам по себе был еще не готов. Такое бывает после определенного возраста, человек ломается, ломается метаболизм, психика, что-то случается. Если раньше он мог выдать победную серию, то в этот раз она закончилась, возможно, из-за его возраста", - отметил Тактаров.

"Этот стиль боя, когда ты пластичный, неординарный, работает тогда, когда чуйка на высочайшем уровне, а с каждым годом она будет снижаться. Люди, которые умеют бороться в партере, могут выступать долго. Например, Олейник и Вердум сегодня выступали почти на равных, обоим по 40 лет, но есть партер. Стойка - это такая штука, что скорость с возрастом уходит, чуйка уходит еще быстрее, и случается такое, что мы сегодня увидели", - считает Тактаров.

В другом поединке турнира российский боец Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом раздельным решением судей.

36-летний Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу. 31-летний Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

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