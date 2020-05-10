Тактаров: дорога на пьедестал UFC открыта для Яна, но ему стоит опасаться соблазнов

В воскресенье на турнире UFC 249, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида, США) американец Генри Сехудо техническим нокаутом во втором раунде победил соотечественника Доминика Круза. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Президент организации Дэйна Уайт объявил, что Ян проведет бой за вакантный титул UFC в легчайшем весе.

"Сехудо сегодня закончил карьеру, видимо, наелся. Так бывает - наелся и все, ничего тебя больше не мотивирует - ни деньги, ни желание, чемпионом ты был, этот этап жизни прошел и закончил, - сказал Тактаров. - Он очень красиво ушел, многим нашим бойцам надо это воспринять как памятку, как надо уходить. У Петра Яна теперь открыта дорога на пьедестал".

"Не сомневаюсь в том, что Ян будет чемпионом, но ему будет тяжело там задержаться, появится неожиданно очень много соблазнов. Совсем недавно на него народ реагировал совсем не так, как сейчас, а потом могут начать сбивать, ведь когда все поют, какой ты великий, это очень страшно. Человек, который этого не видел, в какой-то момент может поддаться этим соблазнам. А так у него такая дорожка, что можно вынести и не одну категорию", - заключил собеседник агентства.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.