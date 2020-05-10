Олейник считает, что его победа на турнире UFC 9 мая получилась символичной

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник хотел порадовать соотечественников победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел 9 мая в США. Об этом Олейник заявил ТАСС.

По московскому времени турнир прошел ранним утром в воскресенье. 42-летний Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей.

"Очень хотелось победить в этот день, это круто и символично, - сказал Олейник. - Но все-таки 9 мая - сакральный день для людей в нашей стране, и очень не хотелось подводить наших соотечественников. Я постарался сделать все, что мог".

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.