СМИ: Смолов приступил к тренировкам с "Сельтой" после прохождения карантина

ТАСС, 11 мая. Российский нападающий футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов в понедельник приступил к тренировкам, посетив базу испанской команды. Об этом сообщает издание La Voz de Galicia .

Смолов вернулся из России в Виго, где базируется "Сельта", 4 мая. С прошлой недели испанским клубам было разрешено проводить тренировки, российский нападающий не мог принимать в них участие, так как находился на обязательном карантине после прилета. Пресс-служба "Сельты" сообщила, что во время занятий соблюдаются все необходимые меры предосторожности по противодействию распространению коронавируса: игроки рассредоточены по трем футбольным полям на несколько групп, все участники тренировок находятся в масках и перчатках, а также соблюдают нормы социального дистанцирования.

По данным La Voz de Galicia, Смолов тренируется в группе с Лукасом Оласой, Окаем Йокуслу, Браисом Мендесом, Санти Миной и Джейсоном Мурильо.

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона", набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.