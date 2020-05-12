Благотворительный онлайн-турнир по шахматам в поддержку врачей стартует во вторник

Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Владимир Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России (ФШР) и фонд Геннадия Тимченко. Общий фонд собранных денежных средств будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди восьми региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. По итогам турнира фонд Тимченко передаст средства индивидуальной защиты и медицинские товары в 10 регионов.

ТАСС, 12 мая. Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России" начинается во вторник. В нем примут участие ведущие гроссмейстеры России, а все заработанные средства пойдут на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Турнир будет длиться три дня и завершится 14 мая. В нем сыграют Крамник (Краснодарский край), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

"Шахматы объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения, и этот турнир - тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса берут на себя ответственность и привлекают к своей инициативе внимание всей страны, заслуживают безусловного уважения, и я рад возможности поддержать этот проект", - заявил Тимченко.

Трансляция турнира будет вестись на весь мир. По мнению президента ФШР Андрея Филатова, это обеспечит глобальную вовлеченность людей. "Участием в этом турнире шахматисты стараются оказать посильную помощь нашим врачам, это по-человечески очень правильно. Проведением турнира мы и развлекаем людей, любящих шахматы, и собираем всевозможную помощь врачам, начиная от денег, заканчивая масками и медицинским оборудованием", - отметил Филатов.

"Так как будет онлайн-трансляция на весь мир, то любители шахмат по всей планете будут вовлечены. В перерывах же будем делать различные просветительские вещи", - добавил глава ФШР.

Фонд турнира уже превысил 24 млн рублей

Как рассказал ТАСС исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, на 11 мая на счет турнира поступило 24 млн 130 тыс. рублей. "Понятно, что сумма постоянно меняется. В конце турнира проанализируем все платежи. Пока непонятно ни количество людей, ни страны, откуда они помогают", - сказал Глуховский.

"Но важно, что люди стремятся помочь, каждый по мере своей возможности. Это благотворительный марафон, и мы благодарны всем, неважно, кто перевел 500 рублей или пять миллионов", - добавил Глуховский.