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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

Спортсмен рассказал, что сдавал тест на вирус 30 апреля
Евгений Тищенко Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Тищенко
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус олимпийского чемпиона по боксу Евгения Тищенко дал отрицательный результат. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что тест 28-летнего Тищенко дал положительный результат на коронавирус.

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"Не знаю, кто это пишет про положительный результат. Я сдавал тест еще 30-го числа, и пришел ответ, что тест отрицательный. Так что все это неправда", - сказал Тищенко.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 91 кг, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013. В профессиональной карьере он одержал семь побед (пять нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге выступает с августа 2018 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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