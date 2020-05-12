Олимпийский чемпион по боксу Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

"Не знаю, кто это пишет про положительный результат. Я сдавал тест еще 30-го числа, и пришел ответ, что тест отрицательный. Так что все это неправда", - сказал Тищенко.

Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 91 кг, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013. В профессиональной карьере он одержал семь побед (пять нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге выступает с августа 2018 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.