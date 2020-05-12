Пахноцкая: России преждевременно думать о месте в комитетах WADA до решения CAS по РУСАДА

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представителям России не стоит претендовать на вакантные места в составах комитетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) до тех пор, пока Спортивный арбитражный суд (CAS) не вынесет свое решение по иску WADA о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

WADA 11 мая объявило о вакансиях в ряде комитетов и об условиях подачи заявок на эти позиции. Организации требуются по два сотрудника в комитет атлетов и комитет по соответствию, и по четыре - в комитеты по образованию, финансам и управлению, а также здравоохранению, медицине и исследованиям. Срок подачи заявок истекает 25 сентября. Страны могут выдвигать кандидатов по линии своих правительств (от министерств спорта) либо от спортивного сообщества (национальных олимпийских и паралимпийских комитетов).

"До тех пор, пока не будет принято решение Спортивным арбитражным судом по иску WADA о лишении РУСАДА статуса соответствия, я считаю, что нам немного преждевременно претендовать на места в этих комитетах, тем более что есть достаточно серьезный риск того, что CAS примет сторону Всемирного антидопингового агентства. А если РУСАДА лишится статуса, то и о представительстве России в комитетах WADA речи уже быть не может, как я понимаю", - заметила Пахноцкая.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS, заседание которого намечено на вторую неделю июля.