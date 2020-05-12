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Влияние коронавируса на спорт

Футболист "Сочи" Мевля вернется в Россию, когда команда начнет готовиться к матчам РПЛ

По словам гендиректора клуба, о конкретных сроках говорить пока рано

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Словенский защитник футбольного клуба "Сочи" Миха Мевля вернется в Россию, когда команда начнет готовиться к матчам Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

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Из иностранных игроков "Сочи" только Мевля после приостановки РПЛ отправился домой, в Словению, где продолжает поддерживать форму. После возвращения в Россию ему предстоит пройти 14-дневный карантин, после чего он сможет присоединиться к другим игрокам "Сочи". В настоящее время Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) ведут работу над тем, чтобы в случае решения о возобновлении чемпионата иностранные игроки могли вернуться в Россию.

"Все зависит от того, будет ли продолжение чемпионата, - сказал Рубашко. - Игрок прибудет в расположение команды, когда это потребуется согласно актуальному плану подготовки команды. Все мы ждем официального решения от футбольных властей, только после этого можно будет переходить к какой-то конкретике".

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

"Сочи" после 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Отрыв команды из Краснодарского края от зоны вылета составляет два очка.

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Влияние коронавируса на спорт
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