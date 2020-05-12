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ММА

Глава UFC намерен провести бой между Нурмагомедовым и Гейджи летом на частном острове

Дэйна Уайт надеется, что инфрастуктура на острове будет достроена к середине июня
Президент UFC Дэйна Уайт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент UFC Дэйна Уайт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Поединок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи может состояться летом на частном острове. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит ESPN.

Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в воскресенье на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США, штат Флорида). На кону стоял титул временного чемпиона UFC в легком весе. Изначально планировалось, что соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, турнир был запланирован на 19 апреля. Но из-за пандемии коронавируса турнир отложили, и российский боец не смог вылететь из России.

"Я не знаю, будет ли он [бой между Нурмагомедовым и Гейджи] первым на территории "Острова боев", - сказал Уайт. - Надеюсь, инфраструктура там будет достроена к середине июня, тогда я бы мог организовать этот бой в середине или в конце месяца".

О местоположении "Острова боев" не сообщается.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.

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