Драчев: назначение Польховского и Королькевича может дать повод для провокаций

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля. Драчев выступает против назначения Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинство голосов правления. Утвержденные специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта РФ.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Назначение Валерия Польховского и Владимира Королькевича на должности в сборную России по биатлону может дать повод для провокаций, поскольку в прошлом они тренировали спортсменов, которые были признаны виновными в допинговых нарушениях. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Высоко оцениваю профессиональные навыки тренеров, предлагаемых большинством голосов правления СБР, однако, учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность главного тренера", - написал Драчев.

"Работа данных специалистов может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах. Убежден, что данный вопрос мало рассматривать лишь под призмой правовой плоскости (не пойман - не вор), как пытаются преподнести члены правления", - добавил он.

Королькевич, имеющий белорусское и словенское гражданство, готовил группу российских биатлонисток к Олимпийским играм 2014 года. В их числе были Екатерина Юрьева и Ирина Старых, в допинг-пробах которых был найден запрещенный препарат эритропоэтин. Допинговые скандалы середины 2000-х бросают тень и на Польховского, однако фактов его причастности к нарушению антидопинговых правил нет. Это же касается и Королькевича.

"В основе наших действий должно лежать моральное отношение СБР, Министерства спорта РФ, нашей страны даже к намекам на возможную причастность к допингу тех или иных функционеров, демонстрируя всему мировому сообществу желание искоренить это явление на корню", - высказал мнение Драчев.