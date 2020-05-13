Профсоюз игроков НБА опроверг проведение опроса по возобновлению сезона

ТАСС, 13 мая. Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (NBPA) опроверг проведение опроса среди баскетболистов по поводу возобновления нынешнего сезона. Об этом в своем Twitter написал журналист The Athletic Шамс Чарания.

СМИ: следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. Во вторник Чарания сообщал, что NBPA начал опрос баскетболистов по поводу их желания возобновить нынешний сезон.

"NBPA не проводит и не разрешал проводить любой формальный опрос среди игроков", - цитирует Чарания заявление профсоюза.

Также Чарания сообщил, что НБА и профсоюз сформировали рабочую группу, которая в ближайшее время обсудит стратегии по возможному возобновлению сезона.