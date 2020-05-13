СМИ: спортивные соревнования в штате Аризона разрешат проводить с 16 мая

ТАСС, 13 мая. Спортивные мероприятия в штате Аризона будет разрешено проводить с 16 мая. Об этом заявил губернатор Аризоны Даг Дуси, комментарий которого приводит ESPN .

Дуси заявил, что разрешение коснется проведения матчей в профессиональных лигах, включая Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), Главную лигу бейсбола (MLB) и Национальную футбольную лигу (NFL). При этом все игры должны проходить без зрителей. В НХЛ в штате Аризона базируется одноименный клуб, в НБА - "Финикс".

Сезоны в НХЛ и НБА были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. США являются наиболее пострадавшей из-за пандемии коронавируса страной. В США зафиксировано более 1,36 млн случаев заражения, более 82 тыс. человек умерли.