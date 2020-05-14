{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

"Феррари" объявила о подписании контракта с Карлосом Сайнсом - младшим

Соглашение с 25-летним пилотом рассчитано на два сезона, спортсмен начнет выступление за "Феррари" с 2021 года
Карлос Сайнс - младший EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Карлос Сайнс - младший
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 14 мая. Итальянская команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом - младшим. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На эту тему
Ключ на старт. "Формула-1" отмечает 70-летие первой гонки

Соглашение с 25-летним гонщиком рассчитано на два года, пилот будет выступать за команду со следующего года. Во вторник "Феррари" объявила, что команду по окончании сезона 2020 года покинет четырехкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель.

Сайнс-младший является сыном двукратного чемпиона мира по ралли, трехкратного победителя ралли-рейда "Дакар" Карлоса Сайнса. Сайнс-младший выступает в "Формуле-1" с 2015 года, прошлый сезон он завершил на шестом месте в общем зачете, выступая за "Макларен". Ранее испанец также выходил на старт Гран-при "Формулы-1" в составе "Торо Россо" и "Рено". На счету Сайнса-младшего одно попадание на подиум, по итогам бразильского этапа 2019 года он стал третьим.

Из-за пандемии коронавируса сезон "Формулы-1" 2020 года еще не начался. Отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции, перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Предполагается, что первая гонка сезона пройдет 5 июля в Австрии. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
ММА
Президент UFC Уайт заявил о планах провести бой между Нурмагомедовым и Гейджи в сентябре
Изначально бой был запланирован на июль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС