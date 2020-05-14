"Феррари" объявила о подписании контракта с Карлосом Сайнсом - младшим

Соглашение с 25-летним гонщиком рассчитано на два года, пилот будет выступать за команду со следующего года. Во вторник "Феррари" объявила, что команду по окончании сезона 2020 года покинет четырехкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель.

Сайнс-младший является сыном двукратного чемпиона мира по ралли, трехкратного победителя ралли-рейда "Дакар" Карлоса Сайнса. Сайнс-младший выступает в "Формуле-1" с 2015 года, прошлый сезон он завершил на шестом месте в общем зачете, выступая за "Макларен". Ранее испанец также выходил на старт Гран-при "Формулы-1" в составе "Торо Россо" и "Рено". На счету Сайнса-младшего одно попадание на подиум, по итогам бразильского этапа 2019 года он стал третьим.

Из-за пандемии коронавируса сезон "Формулы-1" 2020 года еще не начался. Отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции, перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Предполагается, что первая гонка сезона пройдет 5 июля в Австрии. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.