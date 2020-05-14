СМИ: автогонщик Хэмилтон возглавил список самых богатых спортсменов Великобритании

ТАСС Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон вновь возглавил список самых богатых спортсменов Великобритании, его состояние достигает 224 млн фунтов стерлингов ($275,6 млн). Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные ежегодного рейтинга газеты Sunday Times .

Состояние Хэмилтона, который получает ежегодно около 40 млн фунтов ($49 млн) в соответствии с контрактом, подписанным в 2018 году с командой Mercedes, увеличилось в минувшем году на 37 млн ($45,4 млн).

Помимо автогонщика, в список тысячи самых богатых людей Соединенного Королевства вошел еще лишь один спортсмен - гольфист из Северной Ирландии Рори Макилрой. Его состояние оценивается в 170 млн фунтов ($208,6 млн), что на 32 млн ($39,3 млн) больше, чем год назад.

В список молодых спортсменов (в возрасте до 30 лет) попали преимущественно футболисты (в списке указаны и футболисты других национальностей, выступающие за английские команды), его возглавляет валлийский нападающий испанского "Реала" (Мадрид) Гарет Бэйл, состояние которого оценивается в 114 млн фунтов ($140 млн). Единственным представителем другого вида спорта в первой десятке стал боксер Энтони Джошуа (107 млн фунтов). В двух поединках против американца Энди Руиса британец заработал 78 млн фунтов ($95,7 млн).