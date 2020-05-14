{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

СМИ: автогонщик Хэмилтон возглавил список самых богатых спортсменов Великобритании

Список молодых спортсменов в возрасте до 30 лет возглавил форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон вновь возглавил список самых богатых спортсменов Великобритании, его состояние достигает 224 млн фунтов стерлингов ($275,6 млн). Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные ежегодного рейтинга газеты Sunday Times.

На эту тему
"Феррари" объявила о подписании контракта с Карлосом Сайнсом - младшим

Состояние Хэмилтона, который получает ежегодно около 40 млн фунтов ($49 млн) в соответствии с контрактом, подписанным в 2018 году с командой Mercedes, увеличилось в минувшем году на 37 млн ($45,4 млн).

Помимо автогонщика, в список тысячи самых богатых людей Соединенного Королевства вошел еще лишь один спортсмен - гольфист из Северной Ирландии Рори Макилрой. Его состояние оценивается в 170 млн фунтов ($208,6 млн), что на 32 млн ($39,3 млн) больше, чем год назад.

В список молодых спортсменов (в возрасте до 30 лет) попали преимущественно футболисты (в списке указаны и футболисты других национальностей, выступающие за английские команды), его возглавляет валлийский нападающий испанского "Реала" (Мадрид) Гарет Бэйл, состояние которого оценивается в 114 млн фунтов ($140 млн). Единственным представителем другого вида спорта в первой десятке стал боксер Энтони Джошуа (107 млн фунтов). В двух поединках против американца Энди Руиса британец заработал 78 млн фунтов ($95,7 млн).

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Минспорт положительно оценил выступление российских фигуристов в минувшем сезоне
В прошедшем сезоне российские фигуристки выиграли все международные турниры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС