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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене намерена возобновить полноценные тренировки в конце мая

Спортсменка была вынуждена прервать полноценную подготовку к сезону в связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса
Мария Ласицкене Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновит полноценные тренировки в конце мая. Как сказала спортсменка журналистам, она надеется, что к тому времени у членов сборной России по легкой атлетике появится возможность готовиться к сезону на стадионах.

Ласицкене была вынуждена прервать полноценную подготовку к сезону в связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса.

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"Календарь сформирован, и сезон у нас начнется в августе. В конце мая я приступаю к полноценным тренировкам. Рассчитываю на то, что руководство российского спорта и ВФЛА сделают все, чтобы уже в ближайшее время члены сборной смогли полноценно, пусть и индивидуально тренироваться, как на свежем воздухе, так и на стадионах. Независимо от региона проживания и, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности", - заметила Ласицкене.

12 мая Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала обновленный календарь соревнований на 2020 год. Он был скорректирован в связи с пандемией коронавируса. Первый этап Бриллиантовой лиги запланирован на 14 августа, он должен пройти в Монако.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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