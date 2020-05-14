Легкоатлетка Ласицкене намерена возобновить полноценные тренировки в конце мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновит полноценные тренировки в конце мая. Как сказала спортсменка журналистам, она надеется, что к тому времени у членов сборной России по легкой атлетике появится возможность готовиться к сезону на стадионах.

Ласицкене была вынуждена прервать полноценную подготовку к сезону в связи с закрытием спортсооружений из-за пандемии коронавируса.