Ласицкене подала в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила в четверг в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных стартах. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие к ней документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, за что им большое спасибо. Взнос в размере 250 долларов за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача - выступать, несмотря ни на что", - заметила Ласицкене.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250 (до этого плату не взимали). Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.