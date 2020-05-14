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Летние олимпийские виды спорта

РУСАДА выслало Сидоровой, Шубенкову и Ласицкене письма для оформления нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило лидерам сборной России по легкой атлетике Марии Ласицкене, Анжелике Сидоровой и Сергею Шубенкову официальные письма, которые необходимы для оформления нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"РУСАДА подготовило и отправило Ласицкене, Шубенкову и Сидоровой все необходимые для оформления нейтрального статуса официальные письма", - отметила Пахноцкая.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взимали. Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

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Летние олимпийские виды спорта
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