РУСАДА выслало Сидоровой, Шубенкову и Ласицкене письма для оформления нейтрального статуса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило лидерам сборной России по легкой атлетике Марии Ласицкене, Анжелике Сидоровой и Сергею Шубенкову официальные письма, которые необходимы для оформления нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"РУСАДА подготовило и отправило Ласицкене, Шубенкову и Сидоровой все необходимые для оформления нейтрального статуса официальные письма", - отметила Пахноцкая.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взимали. Для спортсменов с 18 до 20 лет - $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.