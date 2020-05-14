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Футбол в Италии

Глава НОК Италии уверен в возобновлении национального футбольного чемпионата 13 июня

С 18 мая футболисты итальянских клубов смогут возобновить тренировки
Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
Описание
Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго
© EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 14 мая. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго выразил уверенность в возобновлении национального первенства по футболу 13 июня. Об этом функционер заявил в эфире радиостанции Rai Sport.

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Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 июня в качестве срока возобновления турнира. Также известно, что игроки смогут возобновить тренировки с 18 мая.

"Какова вероятность возобновления чемпионата 13 июня? Я думаю, что 99%. Все делается для того, чтобы первенство было готово к возобновлению", - заявил Малаго.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии выявлено более 222 тыс. случаев заражения, свыше 31 тыс. пациентов скончались.

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