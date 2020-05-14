Глава НОК Италии уверен в возобновлении национального футбольного чемпионата 13 июня

ТАСС, 14 мая. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго выразил уверенность в возобновлении национального первенства по футболу 13 июня. Об этом функционер заявил в эфире радиостанции Rai Sport.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 июня в качестве срока возобновления турнира. Также известно, что игроки смогут возобновить тренировки с 18 мая.

"Какова вероятность возобновления чемпионата 13 июня? Я думаю, что 99%. Все делается для того, чтобы первенство было готово к возобновлению", - заявил Малаго.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии выявлено более 222 тыс. случаев заражения, свыше 31 тыс. пациентов скончались.