Грищук стал победителем благотворительного шахматного турнира "Сборная - России"

В турнире приняли участие восемь ведущих шахматистов из разных регионов России: Грищук (Москва), Владимир Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

ТАСС, 14 мая. Шахматист Александр Грищук выиграл благотворительный онлайн-турнир по блицу "Сборная - России". Собранные средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

По итогам круговой части турнира лучшим с 10,5 баллами стал Крамник. В полуфинале он встретился с Грищуком: соперники обменялись победами черными фигурами, в "армагеддоне" белыми был сильнее Грищук. В другом полуфинале Томашевский в первой партии белыми обыграл Свидлера, вторая партия завершилась вничью. Грищук одержал досрочную победу в финале, обыграв Томашевского в трех партиях.

Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России (ФШР) и фонд Геннадия Тимченко. Общий призовой фонд турнира будет равномерно распределен между шахматистами независимо от занятых мест. Они передадут средства восьми больницам, специализирующимся на лечении зараженных коронавирусом, в регионах, которые представляют участники. Турнир собрал более 24 млн рублей.