Грищук: онлайн-турниры по шахматам не заменят реальные из-за возможности жульничать

"Играть в шахматы онлайн можно так же, как вживую". Дворкович о турнирах FIDE и пандемии

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, пройдет с 12 по 14 мая. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что организация также планирует организовать благотворительный турнир в интернете.

"Логично, что в сегодняшнее время шахматы ушли в онлайн, это один из немногочисленных видов спорта, который остается доступен, - сказал Грищук. - Тем не менее это не альтернатива живым соревнованиям, в первую очередь из-за того, что в онлайне при желании легко жульничать. Все будет упираться в порядочность людей, но ведь жулики всегда найдутся. Поэтому в онлайне можно проводить благотворительные, дружественные турниры, но по-настоящему важные - нельзя".