Грищук: онлайн-турниры по шахматам не заменят реальные из-за возможности жульничать

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматные онлайн-турниры не являются альтернативой реальной игре, так как при желании можно легко жульничать. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Александр Грищук.
Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, пройдет с 12 по 14 мая. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что организация также планирует организовать благотворительный турнир в интернете.
"Логично, что в сегодняшнее время шахматы ушли в онлайн, это один из немногочисленных видов спорта, который остается доступен, - сказал Грищук. - Тем не менее это не альтернатива живым соревнованиям, в первую очередь из-за того, что в онлайне при желании легко жульничать. Все будет упираться в порядочность людей, но ведь жулики всегда найдутся. Поэтому в онлайне можно проводить благотворительные, дружественные турниры, но по-настоящему важные - нельзя".