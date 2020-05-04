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Шахматные турниры

Грищук: онлайн-турниры по шахматам не заменят реальные из-за возможности жульничать

Гроссмейстер считает, что в онлайне можно проводить благотворительные, дружественные турниры, но по-настоящему важные - нельзя
Александр Грищук EPA/Gregor Fischer
Описание
Александр Грищук
© EPA/Gregor Fischer

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматные онлайн-турниры не являются альтернативой реальной игре, так как при желании можно легко жульничать. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Александр Грищук.

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Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, пройдет с 12 по 14 мая. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что организация также планирует организовать благотворительный турнир в интернете.

"Логично, что в сегодняшнее время шахматы ушли в онлайн, это один из немногочисленных видов спорта, который остается доступен, - сказал Грищук. - Тем не менее это не альтернатива живым соревнованиям, в первую очередь из-за того, что в онлайне при желании легко жульничать. Все будет упираться в порядочность людей, но ведь жулики всегда найдутся. Поэтому в онлайне можно проводить благотворительные, дружественные турниры, но по-настоящему важные - нельзя".

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Шахматные турниры
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