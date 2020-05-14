Мещеряков: ФК "Локомотив" выбрал Николича, учитывая вопросы развития клуба

"Локомотив" в четверг по итогам заседания совета директоров принял решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с 73-летним Юрием Семиным. Главным тренером будет 40-летний серб Николич.

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" согласился с кандидатурой главного тренера команды Марко Николича, исходя из вопросов дальнейшего развития. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

"Совет директоров оценивал много личных факторов, которые необходимо будет решать, а также условий, в рамках которых предстоит развиваться в ближайшее время клубу. Поэтому был выбран Николич", - сказал Мещеряков.

По его словам, клуб выполнил все условия перед Семиным, которые были прописаны в соглашении.

"Мы говорим о том, что у него [Семина] контракт закончился, и в этом плане клуб никого никак не обидел. После окончания контракта одного человека идет процедура заключения контракта с другим человеком. Обязательств по заключению контракта не было, поэтому с точки зрения того, что не продлили, мы эту формулировку убираем, она неправильная. Мы контракт не разрывали, клуб выполнил все, что было прописано в контракте, который был подписан в том числе и Юрием Павловичем Семиным", - подчеркнул Мещеряков.

Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/8476699.